Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 12:59
Aİle bakanlığı 2431 personel alımı

Arkadaşlar yok mu bir gelişme haber alan, 40 günü geçti ya şaka gibi bu kadar yavaş çalışan başka bir kurum yok

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