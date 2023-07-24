Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 13:03
Memur Sen talep ettiği zammın toplamının yüzde 170 ettiğinin farkında değil.

2024 için yüzde 35+10+15+10

2025 için yüzde 25+15 olmak üzere toplamda yüzde 110 artış talep ediyoruz denmiş.

1.35*1.1*1.15*1.1*1.25*1.15=2.7=yüzde 170 olduğunu görmüyorlar mı yoksa görmemiş gibi mi yapıyorlar?


harun1979
Aday Memur
24 Temmuz 2023 13:06

zorlama o 170 oranın bir sıfırını sil verilcek olan okadar :)


Kalet
Şube Müdürü
24 Temmuz 2023 13:14

Bence de yüzde 170'in çok uzağında bir zam üzerinde anlaşılacağı için talep ettiğin zam oranı neydi, anlaştığın oran ne suçlamasına maruz kalmak istemiyorlar.

harun1979, 31 dk. önce

zorlama o 170 oranın bir sıfırını sil verilcek olan okadar :)

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