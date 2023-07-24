Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 13:09
ANKARA KOMİSYON MÜLAKATI

ARKADAŞLAR MÜLAKATA GİRDİM SOHBET HAVASINDA GEÇTİ SORULARI BİLEMEDİM ARDINDAN ÇIKABİLİRSİN DEMEDİLER 180 YAZMIŞSIN İYİ YAZMIŞSN KURSA MI GİTTİN VS BAŞKA SORULAR DAHA SORDULAR YÜKSEK YAZMANIN ARTISI VAR MIDIR BU MÜLAKATTA VE SORULARI BİLMEMENİN SORUNUNU YAŞAR MIYIM?


feridunemeksiz
Şef
24 Temmuz 2023 13:26
Tebrikler Kazandınız

tahabey006
24 Temmuz 2023 13:29

Reis neye göre kazandın dedin

feridunemeksiz, 11 dk. önce
Tebrikler Kazandınız
Toplam 2 mesaj

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