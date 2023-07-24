KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 13:14
iibf düz memur tercih paylaşma başlığı

ne gerek var zaten bugun açıklanır demeyin perşembeden beridir beklıyoruz. açıklamıyorlar :D :D:D

kurum şehir puan tercihleri paylaşmak isteyen lütfen yazsın


gztkonur
Aday Memur
24 Temmuz 2023 13:18
Teiaş memur kadrosu 86,3 İzmir/Erzurum/Manisa/Denizli/kütahya/ısparta/Trabzon/kastamonu

mhmt.232352
Aday Memur
24 Temmuz 2023 13:29

gelir hocam büyük ihtimal bende yazdım ama imkansız

gztkonur, 19 dk. önce
Teiaş memur kadrosu 86,3 İzmir/Erzurum/Manisa/Denizli/kütahya/ısparta/Trabzon/kastamonu

gztkonur
Aday Memur
24 Temmuz 2023 13:32
İnşallah hoca İzmir ve Erzurum'un gelmediğini biliyorum diğerleri bakalım düşer mi benim puana
mhmt.232352, 8 dk. önce

gelir hocam büyük ihtimal bende yazdım ama imkansız


kararsız54
Aday Memur
24 Temmuz 2023 13:34

86.9 van teiaş. Bir umut bekliyoruz nasip

Toplam 4 mesaj

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