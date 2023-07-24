Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


24 Temmuz 2023 13:19
Vekalet Ücreti Hk.

Avukatlara vekalet ücreti veren kurumlar hangileridir acaba?Ve ne kadarlık bir vekalet ücreti ödemesi yapılıyor?

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