KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 13:25
2024 kpss kesinlikle temmuz ayında yapılmamalı
Sınavda baya baya terledik. En azından 1 ay sonra yapılmalı. Eylül olsa daha iyi. Odaklanma sorunu bile yapıyor

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