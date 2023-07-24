Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 13:40
%2 barajını geçen hangi sendikalara üyesiniz ?

sendika üyeliğinden doğan maddi getiriyi düşünüp üye olmam faydalı gözüküyor. kurumun yarısı eğitim bir sen yarısı türk eğitim sen üyesi. büro personeli olarak hangisine üye olmalıyım ? siyasi tarafı olmayıp barajı sağlayan sendika var mı?

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