12 yıllık polis memuruyum. Antalya'da görev yapıyorum. Nişanlım hataya ATT olarak yeni atandı . Nikah sonrası ben mi ona tabi olacağım o mu bana tabi olacak

12 yıllık polis memuruyum. Antalya'da görev yapıyorum. Nişanlım hataya ATT olarak yeni atandı . Nikah sonrası ben mi ona tabi olacağım o mu bana tabi olacak