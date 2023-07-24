Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2023 14:01
Eş durumu
12 yıllık polis memuruyum. Antalya'da görev yapıyorum. Nişanlım hataya ATT olarak yeni atandı . Nikah sonrası ben mi ona tabi olacağım o mu bana tabi olacak

meraltlyslk
Aday Memur
24 Temmuz 2023 14:10
siz nişanlınıza tabi olursunuz

saniyelifitil
Aday Memur
24 Temmuz 2023 14:19
Teşekkürler
Toplam 2 mesaj

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