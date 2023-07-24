Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2023 14:05
Bakanlığa ulaşamıyorum

Eğitim durumu tayini yapabileceğimiz bölümleri öğrenmek için sağlık bakanlığını arıyorum fakat kimseye ulaşamıyorum bölümler her yerde farklılık gösteriyor,sağlıkla ilgili lisans bölümü denilmiş fakat net birşey yok biyoloji bölümü fen edebiyat fakültesine bağlı ,araştırdığımda olan bölümler arasında net bilgisi olan var mı tercih dönemi başlayacak aldığım puan da yanacak yanlış bir tercih yaparsam


doks
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 15:18

Bakanlığı telefonla ulaşabilmeniz imkansız.

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