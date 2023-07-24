Hala,sadece yüzdesel zam istemek zeka geriliğidir.

Yahu insan geri zekâlı bile olsa hala sadece yüzdesel zam istemez. Bu sendikaları anlamak gerçekten zor.

Benim 5.sınıfa geçen oğluma bile sorsan her teklifin ENFLASYON FARKI+YÜZDELİK ZAM olması gerektiğini bilir. Sırf bu teklifler yüzünden son yirmi yıldır sendika aracılığıyla gerçek enflasyondan %1 bile fazla alabilmiş değiliz.

Desene teklifimiz ENFLASYON FARKI + %50/70 ya da her ne ise. O zaman bir anlamı olur ancak. Diğer garabet kazanımsızlıklar da cabası. Ah ah erkek yok erkek diyor ya eleman ah ah sendika yok sendika