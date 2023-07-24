Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 14:16
Hala,sadece yüzdesel zam istemek zeka geriliğidir.

Yahu insan geri zekâlı bile olsa hala sadece yüzdesel zam istemez. Bu sendikaları anlamak gerçekten zor.

Benim 5.sınıfa geçen oğluma bile sorsan her teklifin ENFLASYON FARKI+YÜZDELİK ZAM olması gerektiğini bilir. Sırf bu teklifler yüzünden son yirmi yıldır sendika aracılığıyla gerçek enflasyondan %1 bile fazla alabilmiş değiliz.

Desene teklifimiz ENFLASYON FARKI + %50/70 ya da her ne ise. O zaman bir anlamı olur ancak. Diğer garabet kazanımsızlıklar da cabası. Ah ah erkek yok erkek diyor ya eleman ah ah sendika yok sendika

Çok Yazılan Konular

Eş özrünü kaldırın ey bakanlıkFahiş kiraların sebebiİl dışı tayinlerinde açılmayan yerler hk.2. İl içi atama yapılmalıdır.Uzman Öğretmenlik 5 yıla indirildi!Tayin sonrası promosyon.. Neyi bekliyoruz hocam ?Memursen 2024-2025 zam teklifi değerlendirmeleriYeniden yönetici atamaları ertelensinZorunlu hizmet muafiyeti alanlara İl dışı tayin hakkı ?

Sözlük

cahit zarifoğlu 1 burun kılı 1 Ankarada aşık olmak 3 damacana 2 kabak çiçeği dolması 1 Bugün olanlar 3 ifşa 3 böğürtlen reçeli 1 Doğduğun ev kaderindir 2 ringa balığı 2

Son Haberler

KESK 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladıMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıHazine tahvil ihalesinde 19,8 milyar lira borçlandıSarıgül'den CHP'de yaşanan tartışmalar hakkında açıklamaTBMM yarın olağanüstü toplanıyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark