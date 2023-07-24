Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 14:17
Doğum Yardımı

657 de memura doğum yardımı veya çocuk parası yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum. Kaldırıldı mı? Bilgisi olan var mı arkadaşlar. cevaplarsa sevinirim. Teşekkürler.


Aksak bey
Şube Müdürü
24 Temmuz 2023 14:24

3 çocuğum oldu. Sadece devletin verdiği 1. Çocuk şu kadar 2. Bu kadar 3. şu kadar dışında bir yardım almadım. Ayrıca maaşa çocuk doğunca ufak bir etki oluyor. Başkaca yardım verilmedi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz enflasyonu tahminleri2023 Temmuz maaşlarımızı yazalım2024 ve 2025 yılı Toplu SözleşmeKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiYeşil pasaportYabancı Dil Tazminatı8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirBitmek bilmeyen Emekli fetişizmi..Memur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)

Sözlük

köyde daha dinç uyanmak 2 Ankarada aşık olmak 3 belgesel 2 doğum günü pastası 1 böğürtlen reçeli 1 isilik 1 şu an çalan şarkı 1 neden memurlar net 1 Ünvan kelimesi 2 Kalemi çok güçlü 2

Son Haberler

KESK 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladıMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıHazine tahvil ihalesinde 19,8 milyar lira borçlandıSarıgül'den CHP'de yaşanan tartışmalar hakkında açıklamaTBMM yarın olağanüstü toplanıyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark