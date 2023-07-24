Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


24 Temmuz 2023 14:18
Memurlarda Yıllık İzin Hesaplaması

Memur Sendikalarımızın dikkatine,

Yıllık izinlerin hesabında işçilerde hafta sonu (Cumartesi,

Pazar günleri ) tatil günleri hesaplamada YILLIK izin gününe dahil edilmez iken

memurlarda niçin dahil edilir. Toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı bu

günlerde bu sıkıntının gündeme alınıp çözülmesi iyi olur.

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