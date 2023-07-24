Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Temmuz 2023 14:18
Deprem bolgesi afad odemesi

Selam adiyamanda uc ay gecici gorev yaptik bu afad tarafindan 6 bin tl nezaman odenecek bilen varmi

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