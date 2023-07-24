Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2023 14:21

MEMUR-SEN OCAK 2024 YILI İÇİN % ZAM TALEP ETTİ YETERLİ Mİ?

Bu ankete 1 saat 8 dakikada, 2 kişi oy kullandı

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