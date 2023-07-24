Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Temmuz 2023 14:22
Memurlarda Yıllık İzin Hesaplaması

Memur Sendikalarımızın dikkatine,

Yıllık izinlerin hesabında işçilerde hafta sonu (Cumartesi,

Pazar günleri ) tatil günleri hesaplamada YILLIK izin gününe dahil edilmez iken

memurlarda niçin dahil edilir. Toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı bu

günlerde bu sıkıntının gündeme alınıp çözülmesi iyi olur.

Çok Yazılan Konular

Jandarma ve polis için yeni forum başlığı açılmasıTSK disiplin kanunu aşırı borçlanma Jandarma Büyüklerinden Bilgi Amaçlı Aşırı borçlanmaMemurluktan subaylığa geçiş hizmet birleştirme Sağlık Raporu İtirazı

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 oppenheımer 4 köyde daha dinç uyanmak 2 buda geçer 2 burun kılı 1 pastayı annesine yediren damat 2 Kalemi çok güçlü 2 isilik 1 erik ağacı 3 kabak çiçeği dolması 1

Son Haberler

KESK 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladıMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıHazine tahvil ihalesinde 19,8 milyar lira borçlandıSarıgül'den CHP'de yaşanan tartışmalar hakkında açıklamaTBMM yarın olağanüstü toplanıyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark