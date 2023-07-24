KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 14:39
YKS Sıralamalar Hakkında.

Merhaba dostlar uzun zamandır sınava girmeyince sıralamardaki işleyişten uzak kalmısım.Sorum şu ziraat mühendisliği istiyorum bilindiği üzere 300bin barajı yok.

1-Sıralamalar her sene ne kadar oynar +ve-

2-Geçen sene 762bin sıralama ile kapatan bölüme bu sene 698bin sıralamamla girebilirmiyim.

Teşekkürler.

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