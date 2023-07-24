Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 14:57
7. Dönem Toplu Sözleşme Ekonomist Memurlar İçin Düzenleme Var Mı?

Merhaba arkadaşlar;

Belediye 5/1 Ekonomist memurum. 7. Dönem Toplu Sözleşmede;

"MADDE 120 ? BAZI UNVANLARA VE KADROLARA İLİŞKİN HAKLAR

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36?ncı maddesinin (A) bendinin dördüncü fıkrasında belirtilen haktan, ?ekonomist? unvanlı kadrolarda istihdam edilen kamu görevlileri de yararlandırılır."

Maddesine rastladım. Burada anlatılan "özel hizmet tazminatı" mı?. Yada benim göremediğim başka bir iyileştirme maddesi var mı?

Şimdiden teşekkür eder, iyi günler dilerim...

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