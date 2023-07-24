Velilere ve Öğrencilere cep telefonu verme

Sizin gibi öğretmenler yüzünden veliler zaten yüz buluyor, öğretmenler de tel numarasını whatsap grubunu vs vermek oluşturmak zorunda değil, siz devlet hastanesine gidince doktordan telefonunu alıp akşam yahu doktor benim hala şuram ağrıyor diye mesaj atabiliyor musunuz?

Sizin gibi öğretmenler yüzünden veliler zaten yüz buluyor, öğretmenler de tel numarasını whatsap grubunu vs vermek oluşturmak zorunda değil, siz devlet hastanesine gidince doktordan telefonunu alıp akşam yahu doktor benim hala şuram ağrıyor diye mesaj atabiliyor musunuz?