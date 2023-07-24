Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 15:07
Velilere ve Öğrencilere cep telefonu verme

Müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Çeşitli vesilelerle numaramız öğrenci ve velilere veriyoruz. İşlerin kolaylaşması için. Bu durum ilerleyen zamanlarda sıkıcı bir hal aldı benim için. Hafta sonu ya da mesai saatleri dışında da aranıyoruz. izinli olduğumuz dönemde tatilde hiç farketmiyor. İster istemez bu durum zor olmaya başladı. Bu duygularla arayanları da soğuk bir ses tonuyla açtığımızdan kimi zaman görüşme nahoş bir yere de gidiyor. Uzun zamandır kullandığım numaramı değiştirme derecerisen geldim. Yönetici Arkadaşlar bu duruma nasıl çözüm buluyor? Herkes aynı şeyleri mi yaşıyor? Sizler nasıl çözüyorsunuz arkadaşlar.


Pelinin
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 15:10

Öğretmen olarak biz mecburen veriyoruz daha doğrusu sınıf grubu oluşturunca zaten görüyorlar ama idareci olarak siz vermeyebilirsiniz size okuldan ulaşsın isteyen vermeyin numaranızı


popcorn007
Genel Müdür
24 Temmuz 2023 15:11

yedek bir hat şart


haciendas
Aday Memur
24 Temmuz 2023 15:13

Lise de pek numara verme olayları yok. Bu ilkokul ve ortaokulddakilerin nedir velilerden çektikleri


ogretmenadayi22
Memur
24 Temmuz 2023 15:14
Sizin gibi öğretmenler yüzünden veliler zaten yüz buluyor, öğretmenler de tel numarasını whatsap grubunu vs vermek oluşturmak zorunda değil, siz devlet hastanesine gidince doktordan telefonunu alıp akşam yahu doktor benim hala şuram ağrıyor diye mesaj atabiliyor musunuz?
Pelinin, 21 dk. önce

Öğretmen olarak biz mecburen veriyoruz daha doğrusu sınıf grubu oluşturunca zaten görüyorlar ama idareci olarak siz vermeyebilirsiniz size okuldan ulaşsın isteyen vermeyin numaranızı


Pelinin
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 15:16

Ne saçmalıyorsun be sen, hangi devirde yaşıyorsun taş devrinde mi, sınıf grubu oluşturmadan nasıl iletişim kuracaksın?

ogretmenadayi22, 17 dk. önce
Sizin gibi öğretmenler yüzünden veliler zaten yüz buluyor, öğretmenler de tel numarasını whatsap grubunu vs vermek oluşturmak zorunda değil, siz devlet hastanesine gidince doktordan telefonunu alıp akşam yahu doktor benim hala şuram ağrıyor diye mesaj atabiliyor musunuz?

ogretmenadayi22
Memur
24 Temmuz 2023 15:18
Yahu 10 sene öncesine kadar whatsapp mı vardı, sen yeni öğretmen isen bilmezsin işler o zamanda tıkır tıkır yürüyordu
Pelinin, 15 dk. önce

Ne saçmalıyorsun be sen, hangi devirde yaşıyorsun taş devrinde mi, sınıf grubu oluşturmadan nasıl iletişim kuracaksın?


Pelinin
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 15:22

Kendin diyorsun 10 sene önce diye, tüm meslek hayatın boyunca olduğun yerde kal olur mu hiç geliştirme kendine, tıkır tıkır yürüt işlerini...

ogretmenadayi22, 13 dk. önce
Yahu 10 sene öncesine kadar whatsapp mı vardı, sen yeni öğretmen isen bilmezsin işler o zamanda tıkır tıkır yürüyordu

Kuskusuz
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 15:23

Mesai saatleri dışında asla açmıyorum. Bir süre sonra aramaktan vazgeciyorlar. Ses kayıtlarını da dinlemiyorum ses kaydı atmaktan da vazgeçiyorlar. Veli grubu artık şart oluyor gibi bir şey. Sınıf içi, okul içi, okul dışı bir sürü etkinlik oluyor mecburen bilgi verilmek amacıyla kuruluyor. Bir sınıf öğretmenine acil olarak ulaşılması gereken hiç bir durumun olmayacağını veli toplantisinda söylüyorum cevaplamayacagimi da iletiyorum. Anlamayan olursa 8 10 aramadan sonra vazgeçiyor. Ama tabii ki şimdiki aklım olsa derdim ki 2. hat şart. Biri okul için bir şahsi kullanım için.


ogretmenadayi22
Memur
24 Temmuz 2023 15:25
Bunun kendini geliştirmekle ne ilgisi var, bu senin kendine duyduğun saygıyla ilgili bir şey ama görüyorum ki ve üzgünüm ki sende o yok. Öğretmen değerlidir, sen numaranı verip gruplar kurunca veli seni emrindeki bir memur gibi görüyor ama sen ve senin gibi öğretmenler bunun farkında değil..
Pelinin, 9 dk. önce

Kendin diyorsun 10 sene önce diye, tüm meslek hayatın boyunca olduğun yerde kal olur mu hiç geliştirme kendine, tıkır tıkır yürüt işlerini...

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