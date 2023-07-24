Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Temmuz 2023 15:17
Geçici görevle atama
Arkadaşlar merhaba Şanlıurfaya 2022 de tayine gittim ve deprem olunca Mart'ta dilekçe yazdım Nisan'da tayinim geçici atama ile çıktı bir yilim dolmadigi için şimdi yeni görev yerime baslama yaptım bir yılı geçti ama atamam naklen atamaya cevrilmedi bilgisi olan varmı?

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