Geçici görevle atama

Arkadaşlar merhaba Şanlıurfaya 2022 de tayine gittim ve deprem olunca Mart'ta dilekçe yazdım Nisan'da tayinim geçici atama ile çıktı bir yilim dolmadigi için şimdi yeni görev yerime baslama yaptım bir yılı geçti ama atamam naklen atamaya cevrilmedi bilgisi olan varmı?

Arkadaşlar merhaba Şanlıurfaya 2022 de tayine gittim ve deprem olunca Mart'ta dilekçe yazdım Nisan'da tayinim geçici atama ile çıktı bir yilim dolmadigi için şimdi yeni görev yerime baslama yaptım bir yılı geçti ama atamam naklen atamaya cevrilmedi bilgisi olan varmı?