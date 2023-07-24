Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 15:35
Adrese dayalı ortaokul kayıt

İdarici arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

Ben İstanbulda.bir lisede öğretmenim, oğlumun evimizin yakininda bir okula kaydi çıkıyor , ben başka bir okula başka bir okula göndermek istiyorum, bu durumda okul idaresi yardımci olabiliyor mu ? Var mı bir yolu yasal yollardan . Öğretmen öğretmene yardımcı olmuyor hiç.bir şekilde, sadece bizim meslekte var bu, diğer memurlukta herkes herkesin işini görüyor.

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