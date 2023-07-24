Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 15:47
İkraz ve İcra
Merhabalar. Bilgisi olanların aydınlatması dileğiyle. Maaşımda nafaka ve ikraz kesintisi mevcut. 2500tl nafaka, 5500tl ikraz ödenmektedir. Banka borçlarımı da ödeyemediğim için maaşıma haciz gelecek. Allah aşkına söyleyin bana maaşının ne kadarı kalacak?

geliyozbiz
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:11
Günceldir. Lütfen paylaşalım bilgimizi.

tekgöz
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 16:13

Bu bilgilerle kimse yardımcı olamaz hocam. Kaç bankaya borcunuz var, ne kadar borcunuz var vs...bilgilerde gerekli. Eğer icra gelirse tek bankaysa maaşının 4 de 1 i kesintiye uğrar. Eğer birden çok bankalara borcunuz varsa tek tek sıraya girerler. Yani maaşınızın 4 de 1 inden fazla kesemezler.. Eğer borçlarınızı yapılandırma imkanınız varsa yapılandırın şahsi fikrim.


moideen
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 16:21

Hocam hepsi normal banka kredisi icrası olsa sıraya giriyorlar. Ama şimdi aynı anda ikraz ve icra varken nasıl bir prosedür olur bilemiyorum. Nafaka mecbur ödenecek o ayrı. Bildiğim kadarıyla ne kesilirse kesilsin temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir miktarın size kalması gerekiyor.

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