KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 15:51
Memurlukta kripto para hesabımın olması sorun yaratır mı?

Merhaba arkadaşlar iyi günler herkese. Bu sene memurluğa hazırlanıyorum, ancak aklıma bir soru takıldı. Memurluğa girişte Binance hesabımın olması, kripto para alıp satmak, oradan banka hesabıma para çekmek, para yatırıp kripto almak vs. bana sorun yaratır mı? Girişte önüme çıkar mı? Net cevap verebilirseniz çok sevinirim, Şimdiden yanıt verenlere teşekkürler :)


Adım Abdullah
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:36

Öyle şeylere baktıklarını zannetmiyorum.


reuenthal
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:50

Bakmaları lazım aslında

Adım Abdullah, 43 dk. önce

Öyle şeylere baktıklarını zannetmiyorum.


üye4852
24 Temmuz 2023 17:07

dediğim şeyleri yapmam, Binance hesabımın olması sıkıntı olmaz değil mi o zaman arkadaşlar.


phlvn01
Aday Memur
24 Temmuz 2023 17:10

bahsettiğin işlemleri yapanların çoğu zaten memur sıkıntı bir durum değil.

üye4852, 12 dk. önce

dediğim şeyleri yapmam, Binance hesabımın olması sıkıntı olmaz değil mi o zaman arkadaşlar.


MATYAZ
Genel Müdür
24 Temmuz 2023 17:15

Memurum ve binance hesabım var bu yasal. Kaldı ki yasal olmayan bahis sitesinde oynayan çok memur var.


üye4852
24 Temmuz 2023 17:16

Diyanetin kripto para ticareti yaptığını tespit ettiği 2 imam hakkında soruşturma açması haberinden dolayı biraz kuşkulandım. Ama dediğinize göre memurluğa girişte sıkıntı olmuyor değil mi? Tam emin olmak istiyorum da kusura bakmayın çok soru sorduğum için.

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