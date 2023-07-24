Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


24 Temmuz 2023 15:54
2022 Öabt

2022 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı çıkmış sorularını paylaşır mısınız? Teşekkürler.


deryademir2000a
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:21

ösymnin sayfasında yer almıyor mu


bugracelik
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:29
Sadece %10'u yer alıyor maalesef.
deryademir2000a, 58 dk. önce

ösymnin sayfasında yer almıyor mu

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