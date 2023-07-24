Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 15:56
Geçici görev ücretleri

6 AYLIK GEÇİCİ GÖREV SÜRESİ DOLDU BU ÜCRETLER NE ZAMAN YATAR ACEBA


seyfullah alaca
Aday Memur
24 Temmuz 2023 15:59

ben mayıs ayından beri bekliyorum yatmadı. geçici görev yolluğuna ödenek yokmuş şu aralar


kamuz01
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:05

HANGİ CEZAEVİNDE GÖREV YAPIYORSUNUZ ACEBA

seyfullah alaca, 1 saat önce

ben mayıs ayından beri bekliyorum yatmadı. geçici görev yolluğuna ödenek yokmuş şu aralar


seyfullah alaca
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:05

adliyede görev yapıyorum


kamuz01
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:07

ORTALAMA NE KADAR BİR ÜCRET YATACAK ACEBA BİLGİNİZ VARMI

seyfullah alaca, 1 saat önce

adliyede görev yapıyorum


seyfullah alaca
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:08

6 ay mı görev yaptın


kamuz01
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:08

EVET

seyfullah alaca, 1 saat önce

6 ay mı görev yaptın


seyfullah alaca
Aday Memur
24 Temmuz 2023 16:10

27-29 bin arası bir şey alacaksın ama ne zaman belli değil

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