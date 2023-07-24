Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Temmuz 2023 16:04
Bilgisi olan?

İyi günler. Dizlerimde sıvı eksikliği var. Takviye edici gıdalar kullandım, en iyi diz iğnesini oldum ancak fark etmedi bir şey. Son 1.5 yıldır bu durum mevcut. Hala ağrı, sızı, ödem oluşma var. İşimiz hareket gerektirdiği için zorlanıyorum. Bu sebeple GİH'e başvursam kabul edilebilir mi? Dizden kaynaklı GİH'e geçen var mı, ya da bilgisi olan. Cevaplar için teşekkürler şimdiden.

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