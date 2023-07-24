Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Temmuz 2023 16:10
Acil.. Bilgisi olan varsa.
Şark görevimi yaptım batı ilindeyim.Bulundugum ilin görev süresini doldurdum.Esim kadrolu hemşire bulunduğumuz batı ilinden başka bir batı iline tayin istedi.Ben eş durumu dilekçesi vererek onun tayinin çıktığı ile gidebilir miyim.Bu durumla ilgili olumlu veya olumsuz konu yaşayan oldu mu,yada bilgi sahibi olan var mı.Bilgi verirse sevinirim.

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