Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Temmuz 2023 16:37
Promosyon
Eskiden ayın 15 i en fazla 16 sında yatardı promosyon ücretleri verdikleri 300 lira şimdi onuda kafalarına göre yaptırıyorlar toplu promosyon hakkında bilgisi olan varmı 2.ordu

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