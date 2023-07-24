Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


24 Temmuz 2023 16:41
Memursenin Engelli memur için talepleri

https://www.memursen.org.tr/dokuman/7.donemteklifler.pdf

38 sayfada 88.madde başlığı altında var okumak isteyenler için.

Talepler güzel ama uygulanması zor geldi bana.

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