Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Temmuz 2023 17:10
MERSİNDE KİRALIK DAİRE

Abilerim kardeşlerim devrelerim Diyarbakır da görev yapıyorum polis memuruyum babamın Mersin'de memura uygun konumu merkezi evi kiralıktır isteyen meslektaşlarıma yardımcı olurum bana ulaşmanız yeterlidir

0552 940 89 26

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