KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 17:25
Kpss 2024 e 90+ için hazırlanmaya başladınız mı
2024 kpss ye 90+ için çalışmalara başladınız mı? Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Önerileriniz nedir?

iktisatmezunuyam
Aday Memur
24 Temmuz 2023 17:31
Henüz başlamadım

iktisatmezunuyam
Aday Memur
24 Temmuz 2023 17:32
Başlayan ya da 2022 yılında bu puanı alan arkadaşlar yazarlarsa sevinirim
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023/1 Bugün açıklanacakİibf düz memur tercih paylaşma başlığı2023 KPSS GY-GK Hatırlanan SorularTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS lisansSGK personel alımına neden çıkmıyor Memurlukta kripto para hesabımın olması sorun yaratır mı?Avukat maaşıDSİ yedeklerKPSS 2023 genel yetenek

Sözlük

oppenheımer 4 Ankarada aşık olmak 4 ringa balığı 2 parazit 2 belgesel 2 buda geçer 2 doğum günü pastası 1 kabak çiçeği dolması 1 Mihriban 4 yeşil domates turşusu 5

Son Haberler

İletişim Başkanlığından 'oltalama' uyarısıİmamoğlu aday olmazsa muhalefetin İstanbul adayı kim olmalı?Emniyet açıkladı: Maçlarda görevli kolluk kuvvetlerine eğitim verilecekTır, arızalanan otomobil ile kurtarıcıya çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıUzmanından 'sıcak hava' uyarısı: Yer yer 45 dereceye kadar çıkacak

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark