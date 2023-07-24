Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 17:39
2 sene sonra 1 sıfır atılacak gibi

duruyor.. maaşlar 40 bine yürüyor 2 seneye kadar.. bir sofor atıldı mı 4 bin ortalama memur maaşı 1 dolar da 4 tl yapar.. demedi demeyin durum oraya gidiyor... kötü bir şey mi elbette değil. yeter ki devlet güçlü olsun 40 bin maaş verebilen devlet 1 sıfır atmaya muktedirdir. cari açığa bağlı biraz da..


ornetorenk
Şef
24 Temmuz 2023 18:09

Çok da mantıklı değil aslında; tedavüldeki paraların toplanması, geçiş süreci, yeni para basılması hep ekstra maliyet. 2000'lerdeki üç sıfır atılması gibi enflasyonist bir ortam olursa belki olabilir ama bir sıfır atılmasının maliyeti kurtarmaz bence.

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