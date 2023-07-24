Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 17:39
İller arası tayinde "depremzede öğretmenler unutulmasın!"

28 temmuzda açılacak olan tayinde eprem bölgesindeki illerde görev yapan bütün depremzede öğretmenlere şartsız koşulsuz Türkiye'nin 81 iline tayin hakkı istiyoruz. MEB yetkilileri ve memurlar.net lütfen sesimizi duyun ve bize anlayış gösterin.


Ömer Oktay
Aday Memur
24 Temmuz 2023 17:51
Hatta il ilçe okul da yazın,nokta atışı olsun mağdur olunmasın!!!
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