Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 17:46
şu bayram ikramiyesi

saçmalığından vazgeçin artık.. 2 bayram 2 binden yılda 4 bin yapıyor.. ve keriz konumuna düşeceksiniz. ben bir memur olarak " ya kira yardımı her ay 5 bnden az olmamak sartı ile veya işçiler gibi her ay 5 bin tl tediye ikramiye istiyorum" .. bayram ikramiyesi diye yıllık 4 bin vereceklerse inşallah dua edeceğim vermesinler...

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