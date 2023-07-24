KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 17:54
Eti maden Bandırmaya Atananlar bu başlıkta toplanalım...

İşletmeden 4431 kodu 85.61 puan ile Eti maden Balıkesir Bandırmaya memur kadrosuna atandım. oraya atanan arkadaşlar sonuçlar açıklanınca burada toplanalım. whatsaptan ya da telegramdan grupta kurarız oradan haberleşiriz. hakkımızda hayırlısı olsun...


Adım Abdullah
Aday Memur
24 Temmuz 2023 18:29

sonuçlar açıklanmadan nasıl atandınız

Toplam 1 mesaj

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