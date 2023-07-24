Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 17:57
evlilik isteği

35 yaşında öğretmenim. tipim falan gayet düzgün. ama asosyalim. bu sebeple pek bir tanışma şansım olmuyor. ciddi birileri varsa konuşabiliriz.

Çok Yazılan Konular

Gececi tayfa Bir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Son iki harften kelime bulma oyunuCiddi biriyle tanışmak istiyorumKelime türetmece oyunuYeşil pasaportlu biriyle anlaşmalı evlilik?8.10 VapuruHangi meslekten birisiyle tanışmak isterdiniz?Sibel Can, Aleyna Tilki, Özcan Deniz Silivri Yoğurt Festivali'ndeEvleneceğin insanın özelliklerini bu başlıkta yaz belki aradığını bulursun

Sözlük

Mihriban 4 varoş 2 doğum günü pastası 1 emir talha altunbaş 1 2023 memur toplu görüşmeleri 1 kabak çiçeği dolması 1 Ankarada aşık olmak 4 oppenheımer 4 bezzaz 1 köyde daha dinç uyanmak 2

Son Haberler

İletişim Başkanlığından 'oltalama' uyarısıİmamoğlu aday olmazsa muhalefetin İstanbul adayı kim olmalı?Emniyet açıkladı: Maçlarda görevli kolluk kuvvetlerine eğitim verilecekTır, arızalanan otomobil ile kurtarıcıya çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıUzmanından 'sıcak hava' uyarısı: Yer yer 45 dereceye kadar çıkacak

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark