Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2023 18:34
Radyoloji nöbet defteri gerekli mi

Nöbet defteri kullanıyor musunuz, kalkması için neler yapilabilir, çok pasif, gereksiz bir uygulama olduğunu düşünüyorum


dbomer21
Aday Memur
24 Temmuz 2023 18:48
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Radyolojinin hiç bir biriminde denk gelmedim.

dbomer21
Aday Memur
24 Temmuz 2023 18:50
Kalite birimi sürekli yeni bir şeyler yaptırıyor. Böyle bir durumda muhtemelen bize de nöbet defteri doldurtulur.
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