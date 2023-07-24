Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 19:04
Sendikalar il dışı tayin talebine neden duyarsız kalıyor?

Bu sene il dışı tayin başvurusunda bulunacak öğretmen sayısında gözle görünür bir artış var. İl dışına açılan kadro sayısında ise yıllardır azalan bir kontenjan var. Telegram, Memurlar.net Forum ve çeşitli forum ve gruplarda bu talebin arttığını şahsen gözlemliyorum. Sendikalar ise (kendi sendikam da dahil) bu sorunu, kendilerine ulaşan taleplere rağmen görmezden geliyor. En azından takip edebildiğim kadarıyla bir açıklama dahi yapmadılar.

Sizce bu durumun nedeni ne olabilir? İl emri popülizmi mi ya da başka bir nedeni mi var?

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