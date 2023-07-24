KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Temmuz 2023 19:10
2023-2024 lisans dış kaynak subay-astsubay alımları

Bildiğimiz üzere milli savunma bakanımız ve genelkurmay başkanımız değişti yeni alımlarda istenilen nitelikler hakkında bir değişim olurmu, örneğin komando alt boy sınırı eski bakan döneminde 1.68'den 1.75'e yükselmişti, bunun gibi değişiklikler olabilirmi yeni atanan kişiler tarafından? Dahamı zorlaşır.

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