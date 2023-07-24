KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Temmuz 2023 19:11
2023 SUTASAK
Alım olacak mı ve olursa ne zaman olur ? Tahmini olan var mı ?

jomusa06
Aday Memur
24 Temmuz 2023 19:30

ekim kasim gibi ilan gelir takipte kal


Kürşad13
Aday Memur
24 Temmuz 2023 20:12
Eyvallah sağ olasın
jomusa06, 1 saat önce

ekim kasim gibi ilan gelir takipte kal

Toplam 2 mesaj

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