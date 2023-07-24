Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Temmuz 2023 19:30
Sınıfı Görevi Yapamaz Raporu

İyi akşamlar ben jandarma üstçavuş rütbesinde sınıfı görevi yapamaz raporu aldım, raporum zeyil edildi ve takrar onaylanıncaya kadar 30 ağustosu geçecek ve ben kıdemli üstçavuş olacağım. Bu durumda hak kaybına uğrar mıyım yoksa teşhisin konulduğu tarihteki rütbem mi esas alınır?

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