Şizofren %80 engelli raporunun ekpss'ye girme hakkı var mıdır?

Ya doğru söylüyorsun da hocam sürekli raporu verilmiş bu arkadaşa. Geçici değil. Ve ağır engelli ibaresi var. Bu adamı sen şimdi nasıl bi anda iyileşti çalışabilire çevireceksin.

Ya doğru söylüyorsun da hocam sürekli raporu verilmiş bu arkadaşa. Geçici değil. Ve ağır engelli ibaresi var. Bu adamı sen şimdi nasıl bi anda iyileşti çalışabilire çevireceksin.