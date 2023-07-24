Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


24 Temmuz 2023 19:47
Şizofren %80 engelli raporunun ekpss'ye girme hakkı var mıdır?

Arkadaşlar merhaba,

Raporun özelliklerini yazıyorum.

-2009 tarihli,

-Teşhis kronik şizofreni

-Oran: %80,

-Geçerlilik süresi: Sürekli

-Ağır özürlü ibaresi: Evet

-Çalıştırılamayacağı iş alanları: Çalışamaz.

Raporu bu şekilde olan biri EKPSS'ye girebilir ve memur olarak atanabilir mi?


Matrix01
Aday Memur
24 Temmuz 2023 22:42

Ekpss'ye girersin lakin atama yani işe bayliyacagin vakit raporu yenileyip çalışabilir yapman gerekir. Aksi halde idare atamanı iptal eder memurlugun yanar.


anelka0101
Aday Memur
24 Temmuz 2023 22:43
Adama çalışanaz ibaresi düşülmüş. Ekpss'ye girse nolacak ki. Boşu boşuna niye girsin sınava sonuçta çalışamaz bu adam. Geçmiş olsun

Matrix01
Aday Memur
24 Temmuz 2023 22:50

Engelli raporları ayakta veriliyor. Hatır işi veriliyor sebebi her sene rapor yenileme derdi olmasın diye Arkadaş raporu 2009 senesinde almış dikkat edersen sizofreni hastaligi gecici bir hastaliktir ve ömür boyu calimaz diye bir tibbi kanit olsbilir mi?şu anki sağlık durumunu yeni rapor belirler.

anelka0101, Dün
Adama çalışanaz ibaresi düşülmüş. Ekpss'ye girse nolacak ki. Boşu boşuna niye girsin sınava sonuçta çalışamaz bu adam. Geçmiş olsun

JuanMacLahan
Aday Memur
24 Temmuz 2023 22:56

hatır işi verildiği yüzde 100 doğru. rapor sahibi kesinlikle çalışamaz durumda değil. acaba raporu veren hastane (çapa tıp) raporu bir şekilde düzenler mi?

Matrix01, 12 saat önce

Engelli raporları ayakta veriliyor. Hatır işi veriliyor sebebi her sene rapor yenileme derdi olmasın diye Arkadaş raporu 2009 senesinde almış dikkat edersen sizofreni hastaligi gecici bir hastaliktir ve ömür boyu calimaz diye bir tibbi kanit olsbilir mi?şu anki sağlık durumunu yeni rapor belirler.


anelka0101
Aday Memur
24 Temmuz 2023 23:24
Ya doğru söylüyorsun da hocam sürekli raporu verilmiş bu arkadaşa. Geçici değil. Ve ağır engelli ibaresi var. Bu adamı sen şimdi nasıl bi anda iyileşti çalışabilire çevireceksin.
Matrix01, 12 saat önce

Engelli raporları ayakta veriliyor. Hatır işi veriliyor sebebi her sene rapor yenileme derdi olmasın diye Arkadaş raporu 2009 senesinde almış dikkat edersen sizofreni hastaligi gecici bir hastaliktir ve ömür boyu calimaz diye bir tibbi kanit olsbilir mi?şu anki sağlık durumunu yeni rapor belirler.


Matrix01
Aday Memur
24 Temmuz 2023 23:41

Ekpss ile işe başlayacağım derseniz evet

Raporu yenilemeyi kabul etmedigini varsayalim sizde il sağlık kuruluna itiraz edersiniz il sağlık kuruluda sizi başka hastaneye sevkeder her türlü çalışabilir raporu verirler rahat olun bunlar basit iş düzce önce atanın.:D

anelka0101, 11 saat önce
Ya doğru söylüyorsun da hocam sürekli raporu verilmiş bu arkadaşa. Geçici değil. Ve ağır engelli ibaresi var. Bu adamı sen şimdi nasıl bi anda iyileşti çalışabilire çevireceksin.

Matrix01
Aday Memur
24 Temmuz 2023 23:42

Ekpss ile işe başlayacağım derseniz evet

Raporu yenilemeyi kabul etmedigini varsayalim sizde il sağlık kuruluna itiraz edersiniz il sağlık kuruluda sizi başka hastaneye sevkeder her türlü çalışabilir raporu verirler rahat olun bunlar basit iş düzce önce atanın.:D

JuanMacLahan, 12 saat önce

hatır işi verildiği yüzde 100 doğru. rapor sahibi kesinlikle çalışamaz durumda değil. acaba raporu veren hastane (çapa tıp) raporu bir şekilde düzenler mi?


Matrix01
Aday Memur
24 Temmuz 2023 23:45

Yanlış oldu.

Matrix01, 11 saat önce

Ekpss ile işe başlayacağım derseniz evet

Raporu yenilemeyi kabul etmedigini varsayalim sizde il sağlık kuruluna itiraz edersiniz il sağlık kuruluda sizi başka hastaneye sevkeder her türlü çalışabilir raporu verirler rahat olun bunlar basit iş düzce önce atanın.:D


JuanMacLahan
Aday Memur
25 Temmuz 2023 00:31

Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Araştıracağım. Teşekkürler.

Matrix01, 11 saat önce

Ekpss ile işe başlayacağım derseniz evet

Raporu yenilemeyi kabul etmedigini varsayalim sizde il sağlık kuruluna itiraz edersiniz il sağlık kuruluda sizi başka hastaneye sevkeder her türlü çalışabilir raporu verirler rahat olun bunlar basit iş düzce önce atanın.:D


seaaa
Şef
25 Temmuz 2023 01:00
Zaten yeteri kadar şizofrenler le uğraşıyoruz gözünü seveyim girme sinava
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