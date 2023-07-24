Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


24 Temmuz 2023 19:47
(şizofreni) %80 engelli raporunun ekpss'ye girme hakkı var mıdır?

Arkadaşlar merhaba,

Raporun özelliklerini yazıyorum.

-2009 tarihli,

-Teşhis kronik şizofreni

-Oran: %80,

-Geçerlilik süresi: Sürekli

-Ağır özürlü ibaresi: Evet

-Çalıştırılamayacağı iş alanları: Çalışamaz.

Raporu bu şekilde olan biri EKPSS'ye girebilir ve memur olarak atanabilir mi?

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