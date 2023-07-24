Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


24 Temmuz 2023 20:06
MYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı
Arkadaşlar bu başlığı şu an Türkiye'de ki bütün üniversitelerin Myo'larinda Dr. Ögr.uyesi kadrolarının acilmayacagina dair YÖK'ten yazılı olmayan bilgi geldi haberi dolaştığı için açma gereksinimi doğdu. Bizler enayi değiliz her yerde her türlü hakkımızı savunmamız gerekiyor. Bizden öncekilere nasıl kadro verildiyse bizde hakkımızı almalıyız. Evet ne yapabiliriz bilgi, destek ve tecrübelerini paylaşacak dostları bekliyorum.

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