Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 20:47
8.077 TL "İlave Ödeme" Olarak Gözüküyor

buradan da güzel bir gol yedik sanırım

tek seferlik bir ödeme olarak gibi geldi bana

2. 6 ay enflasyonu %30 civarı dersek, 2500 TL civarı kayıp olacak ocak ayında

daha sonra da, enflasyonla eriyip gidecek bir "ek ödeme" verildi %99 ihtimalle. geçmiş olsun...


qwertyas
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 21:01
Bu ödemenin adın merak ediyordum kesin ilave ödeme olarak mı geciyor bordroda

Anuşirvann
Genel Müdür
24 Temmuz 2023 21:12

Arkadaş bordroda ek ödeme de var :)) Nasıl bir trollük bu cidden :)) Hakikaten çok mu düşündün bu başlığı açmak için :)) Adı ne ödeme olursa olsun gösterge ile maaş katsayısına bağlandı. Eleştirecek bir bunu mu buldun :))


trevical
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 21:19

"ek ödeme" varken "ilave ödeme" diye eklenince bugün göstergeye bağlı olur,

yarın bağını kesersin. bugüne kadar yapılmayan yanlış, kaldı mı?

Anuşirvann, 1 saat önce

Arkadaş bordroda ek ödeme de var :)) Nasıl bir trollük bu cidden :)) Hakikaten çok mu düşündün bu başlığı açmak için :)) Adı ne ödeme olursa olsun gösterge ile maaş katsayısına bağlandı. Eleştirecek bir bunu mu buldun :))


Selman Mirhan
Aday Memur
24 Temmuz 2023 21:20

Başlığı açan ya ergen ya da kafayı sıyırmış. Bu seyyanen zammın bula bula adını mı eleştiriyorsun. Kanunda zaten adı ilave ödeme olarak verildi. Ek gösterge ile maaş katsayısına bağlandı. Kanunu okumadığı belli. Daha seyyanen zammın ne olduğunu bilmiyor. Neyse söylenecek söz çok da gerek yok.


trevical
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 21:20

"ilave ödeme" yazıyor

qwertyas, 1 saat önce
Bu ödemenin adın merak ediyordum kesin ilave ödeme olarak mı geciyor bordroda

Anuşirvann
Genel Müdür
24 Temmuz 2023 21:22

Ne kanun biliyorsun ne de hukuk kalkıp yorum yapıyorsun. Bu ilave ödeme kanunla bordroya girdi. Haberin yok. Kanunla verilen bir şey geri alınamaz. Kanunlar geriye yürümez. Gerçi kime ne anlatıyorum :))

trevical, 1 saat önce

"ek ödeme" varken "ilave ödeme" diye eklenince bugün göstergeye bağlı olur,

yarın bağını kesersin. bugüne kadar yapılmayan yanlış, kaldı mı?


Qovboypolis01
Şef
24 Temmuz 2023 21:24

Zaten kanunda adı ilave ödeme olarak geçiyor. Başlığı açan trol can sıkıntısından açmış bu başlığı galiba. Git önce kanunu oku.


trevical
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 21:25

amma çok biliyormuşsunuz maaşallah

adam gibi doğrusu bu yazsan olmuyor değil mi?

ülkede anayasa tınlanmıyor, "Kanunla verilen bir şey geri alınamaz." mış

Anuşirvann, 1 saat önce

Ne kanun biliyorsun ne de hukuk kalkıp yorum yapıyorsun. Bu ilave ödeme kanunla bordroya girdi. Haberin yok. Kanunla verilen bir şey geri alınamaz. Kanunlar geriye yürümez. Gerçi kime ne anlatıyorum :))


Qovboypolis01
Şef
24 Temmuz 2023 21:27

Meclis plan bütçe komisyonu başkanı kendisi söyledi bu ilave ödeme gösterge sayısı ile maaş katsayısına bağlandı ve artacak dedi.


trevical
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 21:29

öyle dediğini ben de biliyorum

ancak ayrı bir kalem olarak gözükmesi işkillendirdi

bugüne kadar yapılan yanlışlara bakılınca, burada da bir iş döner mi diyor insan

Qovboypolis01, 57 dk. önce

Meclis plan bütçe komisyonu başkanı kendisi söyledi bu ilave ödeme gösterge sayısı ile maaş katsayısına bağlandı ve artacak dedi.


Qovboypolis01
Şef
24 Temmuz 2023 21:33

Fazla şüphe insanı aklından eder ahbap. Ayrıca sende devletin resmi sözüne yalan mı diyorsun. O kadar uzman da aynı şeyi dedi.

trevical, 55 dk. önce

öyle dediğini ben de biliyorum

ancak ayrı bir kalem olarak gözükmesi işkillendirdi

bugüne kadar yapılan yanlışlara bakılınca, burada da bir iş döner mi diyor insan


trevical
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 21:49

bir şey yazardım şimdi ancak "memuruz"" işte

Qovboypolis01, 51 dk. önce

Fazla şüphe insanı aklından eder ahbap. Ayrıca sende devletin resmi sözüne yalan mı diyorsun. O kadar uzman da aynı şeyi dedi.


trevical
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 21:51

sana hakaret değil, yanlış anlaşılma olmasın

bugüne kadar neler gördük ki, bundan sonra şaşıralım

trevical, 35 dk. önce

bir şey yazardım şimdi ancak "memuruz"" işte


TakaNuri
Şube Müdürü
24 Temmuz 2023 22:10

Bir mutemet olarak defalarca yazdık bunu. Eksik olmasın başka muhasebat uzmanı ve mutemet arkadaşlar da yazdı. Kanunla ek gösterge verilip bordroya eklenen bir kalem nasıl geri alınacak? Yahu yapmayın etmeyin. Hükümeti eleştirelim. Seyyanen zammın emekliliğe faydası olmamasını eleştirelim. Ama aklımıza da mukayyet olalım. Burası muz cumhuriyeti mi arkadaşlar? Ne gerek var burda hayali şeyler üretmeye.

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