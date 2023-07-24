Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 21:00
Ikm gecici gorevlendirme

Arkadaslar merhaba.esim asker olmasi sebebiyle gecici gorevlendirme dilekcesi verdim onaylanmis suan raporluyum henuz tebligat yapilmadi sadece arayip soylediler.ilisigi nezaman kesilir net tarih yok dediler.gidecegim yer 1200 km mesafede. Yol izni kac gün veriliyor bilgisi olan varmi?


horageçti
Şef
24 Temmuz 2023 21:38
İlişiği kesme müd alakalı bir ay içinde kesersin sana kalmış geçici gittiğin için mehil iznin yok cuma ilişiği kesersin pazartesi başlarsın

nazlim18
Aday Memur
24 Temmuz 2023 21:42

Şöyle bir sıkıntım var raporum bitiyor ve doktor heyet vericek hamilelikle ilgili sıkıntılarım var tekrar rapor almam bi sıkıntı olur mu?

horageçti, 47 dk. önce
İlişiği kesme müd alakalı bir ay içinde kesersin sana kalmış geçici gittiğin için mehil iznin yok cuma ilişiği kesersin pazartesi başlarsın
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