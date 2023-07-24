Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


24 Temmuz 2023 21:06
33a'lı araştırma görevlisi doktorasını başka bir okulda yapabilir mi?

Görev yaptığı okulda doktora programı olsa da başka yerde yapmak istiyor. Başka bir yere kabul alınsa, idare tarafından sorun çıkarılabilir mi? Ne gibi yasal hakları vardır?

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