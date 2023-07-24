KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 21:12
2023/1 sonuçları

Aşağıdaki linkten arkadaşımıza destek verelim ve bir an önce açıklanmasını sağlayalım tepkimizi gösterelim yoksa açıklayacakları yok ..

https://twitter.com/AykutPolatli/status/1683538663265714193?t=-el1-KZb_tj7i0DuGr_Onw&s=19

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