Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 21:21
Üniversite Destek Personeli

Dostlar merhabalar , üniveristeye destek personeli olarak bugün göreve başladık hepimizi toplantı salonuna toplayıp şunları söylediler : haftanın 6 günü çalışmak ,mıntıka temizliği , wc temizliği vs. Yapıcaksınız dediler beğenmwyen çantasını alıp gidebilir dediler destek personeli olan arkadaşlar sizlerin hepsi bu şekilde mi çalışıyorsunuz ? Haftanın 6 günü ve full temzlik mi ? KPSS den 80 almanın hakkı mı bu


superbery
Aday Memur
24 Temmuz 2023 21:39

evet bu atandığınız kadronun parantez içindeki adı hizmetlidir


hsnd
Müsteşar
24 Temmuz 2023 22:17
Öncelikle yapılacak iş konusuna takılmayın. Hizmetli/destek personeli kadrosunun gerektirdiği işler bunlar ve yaptırabilirler. Ancak haftanın 6 günü çalışma ile haftalık 40 saatlik mesai sürecimizi aşıyor mu aşmıyor mu buna bakmak lazım. Eğer açıyorsa her 8 saate 1 gün izin vermeliler.
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