Üniversite Destek Personeli

Öncelikle yapılacak iş konusuna takılmayın. Hizmetli/destek personeli kadrosunun gerektirdiği işler bunlar ve yaptırabilirler. Ancak haftanın 6 günü çalışma ile haftalık 40 saatlik mesai sürecimizi aşıyor mu aşmıyor mu buna bakmak lazım. Eğer açıyorsa her 8 saate 1 gün izin vermeliler.

Öncelikle yapılacak iş konusuna takılmayın. Hizmetli/destek personeli kadrosunun gerektirdiği işler bunlar ve yaptırabilirler. Ancak haftanın 6 günü çalışma ile haftalık 40 saatlik mesai sürecimizi aşıyor mu aşmıyor mu buna bakmak lazım. Eğer açıyorsa her 8 saate 1 gün izin vermeliler.