31. Dönem pomem alımı bu yıl olmayacak mı?

31. Dönem için okullarda kontenjan yok seneye alım olucak gibi söylentiler var. Bu konuda akademiden doğru bilgi almış olan var mı? Biri balon haberdir desin :/

31. Dönem için okullarda kontenjan yok seneye alım olucak gibi söylentiler var. Bu konuda akademiden doğru bilgi almış olan var mı? Biri balon haberdir desin :/