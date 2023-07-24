KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


24 Temmuz 2023 21:22
31. Dönem pomem alımı bu yıl olmayacak mı?
31. Dönem için okullarda kontenjan yok seneye alım olucak gibi söylentiler var. Bu konuda akademiden doğru bilgi almış olan var mı? Biri balon haberdir desin :/

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