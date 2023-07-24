Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Temmuz 2023 21:31
Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.

İdare mahkemesi kararı ile iade olan arkadaşlar buradan devam edip bilgi,belge, mahkeme süreci, özlük hakları ve maaş gibi konuları burada yazalım..


Hsn0163
Aday Memur
24 Temmuz 2023 21:54
Evet arkadaşlar böyle bir sayfa güzel olur buradan bilgi belge yazalım
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